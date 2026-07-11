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В Кутаиси люди в масках попытались ограбить женщину
11.07.2026 22:28
По информации местных СМИ, неизвестные в масках напали на женщину в Кутаиси и применили к ней физическое насилие.
Нападавшие требовали отдать дорогостоящие вещи, однако ничего забрать не смогли.
По факту произошедшего начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса Грузии — разбой.
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