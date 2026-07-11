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В Кутаиси люди в масках попытались ограбить женщину


11.07.2026   22:28


По информации местных СМИ, неизвестные в масках напали на женщину в Кутаиси и применили к ней физическое насилие.

Нападавшие требовали отдать дорогостоящие вещи, однако ничего забрать не смогли.

По факту произошедшего начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса Грузии — разбой.


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