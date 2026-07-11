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Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси
11.07.2026 22:36
Бойца UFC Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси грузинские болельщики.
Во время поединка трибуны скандировали: «Илиа! Илиа!».
Ранее Царукян высмеял поражение бойца UFC Илии Топуриа в главном поединке турнира UFC White House.
После сегодняшнего боя и его победы, комментарий Царукяна также оказался заглушён свистом и криками зрителей.
Арман Царукян родился в Грузии в Ахалкалаки, но у него гражданство России и Армении.
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