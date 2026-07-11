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Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси


11.07.2026   22:36


Бойца UFC Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси грузинские болельщики.

Во время поединка трибуны скандировали: «Илиа! Илиа!».

Ранее Царукян высмеял поражение бойца UFC Илии Топуриа в главном поединке турнира UFC White House.

После сегодняшнего боя и его победы, комментарий Царукяна также оказался заглушён свистом и криками зрителей.

Арман Царукян родился в Грузии в Ахалкалаки, но у него гражданство России и Армении.


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