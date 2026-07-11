Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси

11.07.2026 22:36





Бойца UFC Армана Царукяна освистали на турнире RAF в Тбилиси грузинские болельщики.



Во время поединка трибуны скандировали: «Илиа! Илиа!».



Ранее Царукян высмеял поражение бойца UFC Илии Топуриа в главном поединке турнира UFC White House.



После сегодняшнего боя и его победы, комментарий Царукяна также оказался заглушён свистом и криками зрителей.



Арман Царукян родился в Грузии в Ахалкалаки, но у него гражданство России и Армении.





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