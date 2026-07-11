Российские туристы устроили провокацию на акции в память о грузинских бойцах в Тбилиси

11.07.2026 22:44





Стычка на проспекте Руставели в Тбилиси завершилась уже под охраной полиции, туристки в ответ на происходящее уже показывали протестующим сердечки.



На проходящей на проспекте Руставели акции в память о грузинских бойцах, погибших в Украине, произошёл инцидент с участием российских туристов, сообщает Tabula.



Стоит отметить, в марше участвовали матери погибших военных в Украине.



По данным издания, мимо участников акции на экскурсионном электрокаре проезжали российские туристки. Некоторые из них показывали протестующим средний палец, что вызвало возмущение участников акции.



После этого часть протестующих направилась к электрокару, однако его быстро окружили сотрудники полиции, не допустив дальнейшей эскалации.



Во время инцидента в адрес туристок звучали лозунги с отсылкой к известной фразе о русском военном корабле, а также напоминания о ситуации с бензином в России, ну и в целом, отправления на три известные буквы, а также традиционное «Путин - хуйло». На этой ноте электрокар уехал с места протеста.





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