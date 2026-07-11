Жертвой автоаварии на дороге Кутаиси-Зестафони стал военнослужащий

11.07.2026 21:32





На дороге Кутаиси-Зестафони произошло ДТП, повлекшее жертву.



По существующей информации, столкнулись автомобиль Министерства обороны и грузовик. В результате аварии погиб военнослужащий.



По информации Министерства обороны, погибший - капрал Ражден Летодиани.



«В связи с гибелью военнослужащего, 11 июля 2026 года Департамент военной полиции начал расследование уголовного дела по факту нарушения правил управления транспортной машиной, что привело к смерти военнослужащего», - говорится в информации Министерства обороны.





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