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Жертвой автоаварии на дороге Кутаиси-Зестафони стал военнослужащий


11.07.2026   21:32


На дороге Кутаиси-Зестафони произошло ДТП, повлекшее жертву.

По существующей информации, столкнулись автомобиль Министерства обороны и грузовик. В результате аварии погиб военнослужащий.

По информации Министерства обороны, погибший - капрал Ражден Летодиани.

«В связи с гибелью военнослужащего, 11 июля 2026 года Департамент военной полиции начал расследование уголовного дела по факту нарушения правил управления транспортной машиной, что привело к смерти военнослужащего», - говорится в информации Министерства обороны.


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