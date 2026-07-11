Телебашня Тбилиси получит новую жизнь: что изменится к 2028 году

11.07.2026 20:39





Телебашня на горе Мтацминда, которую уже больше полувека можно увидеть практически из любой точки Тбилиси, готовится к самому масштабному обновлению за всю свою историю. Если проект реализуют по плану, уже в 2028 году она перестанет быть просто техническим объектом и превратится в новую городскую достопримечательность.



После реконструкции внутри башни откроются панорамный ресторан, смотровая площадка и туристический информационный центр. Это позволит жителям и гостям столицы впервые по-настоящему увидеть Тбилиси с одной из самых высоких точек города, а не только любоваться башней со стороны.



Проект оказался значительно масштабнее, чем предполагалось изначально. Общий объем инвестиций составит около 18 миллионов долларов. Эти средства направят не только на строительство новых пространств, но и на полную замену инженерных систем, укрепление конструкций и создание современной инфраструктуры для посетителей.



Подготовительные работы уже завершены. Получены все необходимые разрешения, демонтированы старые сооружения рядом с башней, а в ближайшее время строители приступят к возведению нового основания для будущего комплекса.



При этом внешний облик телебашни обещают сохранить. Ее узнаваемый силуэт давно стал частью городской панорамы, поэтому главная задача архитекторов — объединить исторический облик с современными технологиями, не превратив один из символов Тбилиси в обычный коммерческий объект.



Идея открыть телебашню для посетителей обсуждалась много лет, однако только сейчас проект перешел от разговоров к реальным работам. Если все пройдет по графику, столица получит не просто еще одну смотровую площадку, а новую точку притяжения для туристов и жителей города.



Такие проекты меняют туристические маршруты, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции и делают город более привлекательным для путешественников. Для Тбилиси это возможность вдохнуть новую жизнь в один из своих самых известных символов, сохранив его историю и одновременно сделав частью современной городской среды.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





