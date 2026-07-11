Импорт персиков в Грузию резко вырос: цены продолжают идти вверх

11.07.2026 20:44





За первые пять месяцев 2026 года импорт персиков в Грузию заметно увеличился. По данным Национальной службы статистики, страна закупила 269 тонн фруктов на сумму 152,9 тыс. долларов, что означает рост стоимости импорта сразу на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Однако еще более показательной выглядит динамика цен. Если год назад средняя импортная стоимость одного килограмма персиков без учета налогов составляла 44 цента, то сейчас она достигла 57 центов. Таким образом, импортная цена выросла почти на 30%, что неизбежно отражается на конечной стоимости продукции для покупателей.



Интересно и распределение поставок. Фактически рынок зависит всего от двух стран. 90,3% всех импортных персиков поступило из Турции — это 261,3 тонны на сумму 138,1 тыс. долларов. Остальной объем обеспечили Нидерланды, поставив 7,6 тонны стоимостью 14,8 тыс. долларов.



При этом разница в цене между поставщиками остается колоссальной. Средняя стоимость килограмма персиков из Турции составляет 53 цента, тогда как продукция из Нидерландов обходится почти в 1,94 доллара за килограмм без учета налогов. Это объясняется как логистикой, так и различиями в сортах, качестве и формате поставок.



Рост объемов импорта одновременно с подорожанием продукции говорит о том, что внутренний рынок продолжает испытывать потребность в дополнительных поставках, несмотря на увеличение закупочных цен. Такая тенденция может свидетельствовать о сохраняющемся спросе, однако для потребителей она означает дальнейшее давление на цены в рознице.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





