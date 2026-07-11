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В Тбилиси двух иностранок задержали за попытку ограбления
11.07.2026 19:38
Двух молодых женщин задержали в Тбилиси по обвинению в попытке ограбления. Об этом сообщает пресс-служба Грузии.
Инцидент произошел в историческом центре столицы, в районе улицы Георгия Леонидзе. По данным ведомства, и задержанные, и пострадавший являются иностранцами.
Следствие утверждает, что обвиняемые противоправно завладели его деньгами и личными вещами.
Скрыться нападавшим не удалось — правоохранители задержали их прямо на месте по горячим следам. Похищенные наличные полиция изъяла в качестве вещественных доказательств.
Следствие ведется по статье 19-178 Уголовного кодекса Грузии (попытка ограбления, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Данная квалификация предусматривает суровое наказание — лишение свободы на срок до 11 лет.
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