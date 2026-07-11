«Зеленый энергетический коридор» из Южного Кавказа в Европу претендует на статус проекта ЕС

11.07.2026 20:11





Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия обратились к Еврокомиссии с просьбой включить «Зеленый энергетический коридор» в перечень проектов, представляющих общий европейский интерес (Projects of Common Interest, PCI), а также проектов взаимного интереса (Projects of Mutual Interest, PMI). Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.



По его словам, соответствующее совместное обращение было подписано на 12-м заседании министров стран-участниц проекта, состоявшемся в Баку. Там же стороны объявили о завершении технико-экономического обоснования, после чего проект официально перешел от стадии планирования к этапу практической реализации.



«Наши совместные усилия ускорят реализацию этой стратегической инициативы, которая внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы, развитие «зеленой» энергетики и углубление регионального сотрудничества», — написал Шахбазов в X.



По словам члена совета директоров Грузинской государственной электросистемы (GSE) Звиада Гачечиладзе, который присутствовал на заседании, министры также утвердили бюджет проекта на ближайшие два года.



Статус Project of Common Interest (PCI) Евросоюз присваивает трансграничным инфраструктурным проектам, которые имеют стратегическое значение для энергетической безопасности, интеграции рынков и достижения климатических целей.



Включение в список PCI позволяет проектам проходить упрощенные и ускоренные процедуры согласования в странах ЕС, претендовать на финансирование из европейских фондов, а также рассчитывать на политическую поддержку со стороны Брюсселя.



Projects of Mutual Interest (PMI) — схожий механизм, который распространяется на совместные энергетические проекты ЕС с государствами, не являющиеся членами.



Что представляет собой проект

«Зеленый энергетический коридор» предусматривает создание нового маршрута экспорта электроэнергии из Южного Кавказа в Европу.



Предполагается, что электроэнергия, произведенная на солнечных и ветровых электростанциях Азербайджана, будет передаваться в Грузию, а затем по высоковольтному подводному кабелю через Черное море — в Румынию и далее в Венгрию и другие европейские страны.



Проект также включает строительство необходимой наземной энергетической инфраструктуры.



В Азербайджане рассчитывают, что к 2030 году мощности возобновляемой энергетики страны достигнут 7 ГВт, из которых около 5 ГВт планируется экспортировать, в том числе по новому энергетическому коридору.



Соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче «зеленой» энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией подписали в Бухаресте 17 декабря 2022 года.



Ключевым элементом «Зеленого энергетического коридора» должен стать проект высоковольтного подводного кабеля через Черное море. Именно этот кабель рассматривается как главный маршрут доставки «зеленой» электроэнергии с Южного Кавказа на европейский рынок. Предполагается, что произведенная в Азербайджане энергия из возобновляемых источников будет поступать в Грузию, а затем через Черное море — в Румынию и далее в страны ЕС.



Отдельный проект Черноморского подводного кабеля Еврокомиссия уже включила в список проектов общего интереса ЕС в сфере энергетики.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





