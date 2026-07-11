Полиция оштрафовала туриста, справившего нужду у стены храма в Тбилиси

11.07.2026 19:26





Как сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на пресс-службу МВД, нарушителем оказался гражданин Эстонии. Его привлекли к административной ответственности и выписали штраф.



Инцидент произошел на Коте Абхази — одной из главных туристических улиц Старого Тбилиси. Кадры изначально распространила страница «ჩემი ქალაქი მკლავს». На момент написание новости под публикацией было более 5 тысяч реакций и до 2 тысяч комментариев — исключительно негативных.



Некоторые комментаторы указали, что подобное поведение воспринимается не только как нарушение общественного порядка, но и как неуважение к религиозным объектам.



Полиция решила провести проверку и установила личность нарушителя. Хотя в МВД сообщили о принятии мер, размер назначенного штрафа не уточнили.





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