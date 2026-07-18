Квривишвили: Мы создаем первый в стране исследовательский центр по искусственному интеллекту

18.07.2026 11:36





Для Грузии цифровая трансформация означает создание новых возможностей, увеличение результавивности и обеспечение того, чтобы каждый гражданин получал выгоду от цифровой экономики», – заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в своем выступлении на «Встрече высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом» в Шанхае.



Как отметила Квривишвили, страна совершенствует свою цифровую инфраструктуру и поддерживает технологический прогресс в рамках Стратегии развития цифровой экономики и информационного общества, создавая прочную основу для ответственного внедрения искусственного интеллекта.



«Грузия не останется в стороне от этой глобальной трансформации. В настоящее время мы работаем над национальной стратегией в области искусственного интеллекта и создаем первый в стране исследовательский центр по искусственному интеллекту в Кутаисском технологическом хабе. Это пространство объединит исследователей, стартапы и международные технологические компании для совместного создания практических продуктов на основе искусственного интеллекта и содействия развитию талантливого молодого поколения», — сказала Мариам Квривишвили.



Квривишвили подчеркнуто уделила внимание на первом дне конференции, когда у аудитории была возможность послушать обращение президента КНР Си Цзиньпина. По ее словам, этот факт наглядно демонстрирует, какую важную роль Китай придает международному партнерству и развитию искусственного интеллекта.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





