Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миканадзе встретился с учащимися-иммигрантами, изучающими грузинский язык дистанционно, и их педагогами


18.07.2026   11:51


Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе встретился с учащимися из числа грузинских эмигрантов и педагогами, которые в рамках программы Национального центра профессионального развития учителей «Программа неформального образования» будут дистанционно изучать грузинский язык, находясь за рубежом.

Министр выразил особую благодарность педагогам, участвующим в программе.

«Вызывает гордость то, что грузинская молодёжь, несмотря на жизнь за границей, не теряет интереса к грузинскому языку, истории и культуре. Особую благодарность хочу выразить педагогам, участвующим в программе, которые своим высоким профессионализмом, ответственностью и самоотверженностью помогают молодому поколению сохранять тесную связь с грузинским языком, национальной идентичностью и родиной.

Важно, чтобы молодые грузины, проживающие за рубежом, знали богатую историю и культурное наследие нашей страны. Мы всегда будем поддерживать инициативы, способствующие укреплению их национальной идентичности. Уверен, что эти молодые люди своими знаниями и опытом внесут значительный вклад в развитие страны», — заявил Гиви Миканадзе.

Как сообщает Министерство образования, на встрече также выступила директор Национального центра профессионального развития учителей Екатерина Хуцишвили.

В рамках программы учащиеся в онлайн-формате изучают родной язык, а также знакомятся с историей и культурой Грузии.

Учебный процесс ведут квалифицированные педагоги, отобранные и прошедшие специальную подготовку в Национальном центре профессионального развития учителей.

Администрирование программы осуществляется через предметный портал «Грузинский язык для эмигрантов», где можно зарегистрироваться, выбрать учебную группу и преподавателя. На портале также доступны учебные материалы.

Портал «Грузинский язык для эмигрантов» функционирует с сентября 2025 года. В настоящее время он объединяет около 3 500 учащихся, проживающих в различных странах мира, включая Германию, Францию, Италию, США, Турцию, Великобританию, Нидерланды, Канаду и другие государства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна