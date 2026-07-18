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Миканадзе встретился с учащимися-иммигрантами, изучающими грузинский язык дистанционно, и их педагогами
18.07.2026 11:51
Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе встретился с учащимися из числа грузинских эмигрантов и педагогами, которые в рамках программы Национального центра профессионального развития учителей «Программа неформального образования» будут дистанционно изучать грузинский язык, находясь за рубежом.
Министр выразил особую благодарность педагогам, участвующим в программе.
«Вызывает гордость то, что грузинская молодёжь, несмотря на жизнь за границей, не теряет интереса к грузинскому языку, истории и культуре. Особую благодарность хочу выразить педагогам, участвующим в программе, которые своим высоким профессионализмом, ответственностью и самоотверженностью помогают молодому поколению сохранять тесную связь с грузинским языком, национальной идентичностью и родиной.
Важно, чтобы молодые грузины, проживающие за рубежом, знали богатую историю и культурное наследие нашей страны. Мы всегда будем поддерживать инициативы, способствующие укреплению их национальной идентичности. Уверен, что эти молодые люди своими знаниями и опытом внесут значительный вклад в развитие страны», — заявил Гиви Миканадзе.
Как сообщает Министерство образования, на встрече также выступила директор Национального центра профессионального развития учителей Екатерина Хуцишвили.
В рамках программы учащиеся в онлайн-формате изучают родной язык, а также знакомятся с историей и культурой Грузии.
Учебный процесс ведут квалифицированные педагоги, отобранные и прошедшие специальную подготовку в Национальном центре профессионального развития учителей.
Администрирование программы осуществляется через предметный портал «Грузинский язык для эмигрантов», где можно зарегистрироваться, выбрать учебную группу и преподавателя. На портале также доступны учебные материалы.
Портал «Грузинский язык для эмигрантов» функционирует с сентября 2025 года. В настоящее время он объединяет около 3 500 учащихся, проживающих в различных странах мира, включая Германию, Францию, Италию, США, Турцию, Великобританию, Нидерланды, Канаду и другие государства.
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