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Мачавариани: Мы сохраняем оптимизм в отношении начала настоящего сотрудничества и партнерства между Грузией и США
18.07.2026 11:41
«На всех уровнях мы заявляли, что готовы в любое время сесть за стол переговоров с американскими коллегами и разработать конкретную дорожную карту с чёткими временными и практическими ориентирами, в которой будут отражены интересы обеих сторон», — написал в социальной сети депутат парламентского большинства Леван Мачавариани.
Своим постом Мачавариани прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа, адресованное премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
«Администрация Байдена сделала всё возможное, чтобы испортить отношения между Грузией и США. Это была та администрация, в которой, по словам господина Трампа, Deep State (»глубинное государство») имело огромное влияние. Они боролись против нас теми же несправедливыми и грязными методами, которыми сегодня против нас действует Брюссель: ложью, шантажом, угрозами, дезинформацией, двойными стандартами и так далее.
Наша команда сделала всё необходимое для того, чтобы между Грузией и США началось настоящее партнёрство:
• исходя из вышеописанных обстоятельств, мы находились в противостоянии с той администрацией, которую господин Трамп называет своим врагом;
• мы открыто поддерживали избрание Дональда Трампа президентом;
• наши ценности и политическое мировоззрение полностью совпадают;
• у нас схожие позиции и заявления по вопросам государственного суверенитета;
• аналогичные оценки российско-украинской войны;
• одинаковое видение проблем европейской бюрократии — наши претензии к Брюсселю практически полностью нашли отражение в Стратегии национальной безопасности США;
• идентичная оценка рисков внешнего вмешательства;
• полное совпадение взглядов на угрозы, связанные с деятельностью неправительственных организаций (НПО);
• схожая оценка ультралевой идеологии.
На всех уровнях мы заявляли, что готовы в любое время встретиться с американскими коллегами и разработать конкретную дорожную карту с чёткими сроками и практическими шагами, в которой будут отражены интересы обеих сторон.
Исходя из всего этого, мы сохраняем оптимизм относительно того, что между Грузией и США начнётся настоящее сотрудничество и партнёрство», – заявил Мачавариани.
В завершение публикации напоминается, что президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, поблагодарив его за поздравление по случаю 250-летия независимости США.
Как отмечается в письме Трампа: «Совместной работой в поддержку суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания мы можем добиться значительного прогресса. Я с нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему».
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