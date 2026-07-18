Мачавариани: Мы сохраняем оптимизм в отношении начала настоящего сотрудничества и партнерства между Грузией и США

18.07.2026 11:41





«На всех уровнях мы заявляли, что готовы в любое время сесть за стол переговоров с американскими коллегами и разработать конкретную дорожную карту с чёткими временными и практическими ориентирами, в которой будут отражены интересы обеих сторон», — написал в социальной сети депутат парламентского большинства Леван Мачавариани.



Своим постом Мачавариани прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа, адресованное премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.



«Администрация Байдена сделала всё возможное, чтобы испортить отношения между Грузией и США. Это была та администрация, в которой, по словам господина Трампа, Deep State (»глубинное государство») имело огромное влияние. Они боролись против нас теми же несправедливыми и грязными методами, которыми сегодня против нас действует Брюссель: ложью, шантажом, угрозами, дезинформацией, двойными стандартами и так далее.



Наша команда сделала всё необходимое для того, чтобы между Грузией и США началось настоящее партнёрство:



• исходя из вышеописанных обстоятельств, мы находились в противостоянии с той администрацией, которую господин Трамп называет своим врагом;

• мы открыто поддерживали избрание Дональда Трампа президентом;

• наши ценности и политическое мировоззрение полностью совпадают;

• у нас схожие позиции и заявления по вопросам государственного суверенитета;

• аналогичные оценки российско-украинской войны;

• одинаковое видение проблем европейской бюрократии — наши претензии к Брюсселю практически полностью нашли отражение в Стратегии национальной безопасности США;

• идентичная оценка рисков внешнего вмешательства;

• полное совпадение взглядов на угрозы, связанные с деятельностью неправительственных организаций (НПО);

• схожая оценка ультралевой идеологии.



На всех уровнях мы заявляли, что готовы в любое время встретиться с американскими коллегами и разработать конкретную дорожную карту с чёткими сроками и практическими шагами, в которой будут отражены интересы обеих сторон.



Исходя из всего этого, мы сохраняем оптимизм относительно того, что между Грузией и США начнётся настоящее сотрудничество и партнёрство», – заявил Мачавариани.



В завершение публикации напоминается, что президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, поблагодарив его за поздравление по случаю 250-летия независимости США.



Как отмечается в письме Трампа: «Совместной работой в поддержку суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания мы можем добиться значительного прогресса. Я с нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





