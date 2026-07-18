Впервые в истории Грузия примет Европейский юношеский чемпионат по настольному теннису

18.07.2026 11:47





По единогласному решению Совета директоров Европейского союза настольного тенниса (ETTU) Грузия, а именно Тбилиси, примет чемпионат Европы по настольному теннису среди молодёжи в 2029 году. Решение было объявлено на совместном заседании Совета директоров в городе Порту (Португалия). На заседании, а также при объявлении о присвоении Грузии статуса страны-хозяйки турнира присутствовал министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе.



Шалва Гоголадзе поблагодарил президента Европейского союза настольного тенниса Педру Моуру и членов Совета директоров за оказанное Грузии доверие.



На заседании Совета менеджер по развитию Национальной федерации настольного тенниса Грузии Зураб Берукашвили представил презентацию о Грузии.



В заседании также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Португальской Республике Леван Цурцумия, президент Национальной федерации настольного тенниса Грузии Гурам Гоголадзе и генеральный секретарь федерации Нино Хвичия.



Чемпионат Европы по настольному теннису среди молодёжи впервые пройдёт в Кавказском регионе. Турнир состоится в Тбилиси в июле 2029 года.







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