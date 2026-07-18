Введен в эксплуатацию дополнительный 6-километровый участок автомагистрали Самтредиа-Григолети

18.07.2026 16:05





Завершилось строительство третьего, 12-километрового участка автомагистрали Самтредиа-Григолети, который полностью открыт для движения.



Первый, 6-километровый участок вышеупомянутой автомагистрали Ланчхути-Леса был открыт для движения в конце 2025 года, а на данном этапе в эксплуатацию введены оставшиеся 6 км.



В рамках проекта была построена 12-километровая 4-полосная асфальтобетонная дорога, 6 мостов, 2 транспортных узла, а также оборудованы грузовые переезды и выезды с полей, соединяющиеся с местными дорогами.



Новая дорога проходит через регион Гурия, город Ланчхути и села Ланчхутского муниципалитета — Гвимбалаури, Квемо Чибати и Нигоэти.



Строительство 52-километровой автомагистрали Самтредиа-Григолети ведется в четыре этапа. В настоящее время движение полностью открыто на втором, третьем и четвертом участках, работы продолжаются на первом участке.



В результате 42,5 километра 52-километровой автомагистрали Самтредиа-Григолети уже открыты для движения. Завершение и открытие оставшихся 9,5 километров первого участка запланировано на 2027 год.



Автомагистраль Самтредиа-Григолети является важной частью Восточно-Западной международной скоростной автомагистрали (E60). 52-километровая дорога начинается от объездной дороги Зестафони-Кутаиси и заканчивается в Григолети рядос с рекой Супса.



В результате завершения проекта значительно увеличится пропускная способность дороги, повысится безопасность дорожного движения, сократится время в пути и эксплуатационные расходы транспортных средств, а также станет еще более эффективным международное транзитное движение.



Строительство третьего участка автомагистрали Самтредиа-Григолети осуществлялось в рамках государственного бюджета Грузии и за счет кредита, полученного от Европейского инвестиционного банка (EIB). Стоимость проекта составляет 324,6 млн лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





