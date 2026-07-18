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Грузия и Китай создали совместную рабочую группу по развитию искусственного интеллекта
18.07.2026 16:14
Грузия и Китай создали совместную рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая в Шанхае на встрече, посвященной вопросам глобального управления искусственным интеллектом. Квривишвили отметила, что рабочая группа была сформирована на основании меморандума, подписанного между Министерством экономики Грузии и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая (NDRC).
«Наше партнерство с Китаем – наглядный пример того, как тесное сотрудничество позволяет превращать общие цели в реальные инициативы. Оно еще раз напоминает, что ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта самостоятельно. Диалог, доверие и международное партнерство являются основой ответственного управления искусственным интеллектом», — заявила Квривишвили.
Квривишвили также отметила, что реализация проекта подводного оптоволоконного кабеля через Черное море и создание новых крупных центров обработки данных значительно усилят цифровую связанность и устойчивость региона.
«На протяжении веков Грузия служила мостом между Европой и Азией благодаря своим торговым и транспортным маршрутам. Сегодня мы продолжаем эту историческую миссию, становясь надежными цифровыми воротами между двумя континентами. Подводный оптоволоконный кабель через Черное море и новые масштабные дата-центры укрепят безопасные коммуникации и цифровую устойчивость, а также усилят роль Грузии как стратегического цифрового хаба», — сказала министр.
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