Павильон грузинской киностудии 1930-х годов отреставрируют в Тбилиси

18.07.2026 16:41





Грузинский девелопер NEXT объявил о реконструкции павильона грузинской киностудии, построенного в 1920–30-е годы на проспекте Давида Агмашенебели. Новость об этом вышла в грузинских СМИ с пометкой «реклама».



Детали. По задумке NEXT, рядом с отреставрированным павильоном появится новый жилой комплекс. В самом историческом здании разместят:



▪️ музей кино;

▪️ общественные пространства;

▪️ площадку для кинопоказов;

▪️ гастрономическую галерею.



У нижней части здания сохранят исторический облик, верхнюю — оформят современно с панорамными окнами и закрытыми балконами.



История. Комплекс зданий на проспекте Давида Агамашенебели построили в 1927–1930 годах по проекту архитектора Михаил Бузоглы. В оформлении он использовал мотивы традиционной грузинской архитектуры — в том числе горских башен Сванети и Тушети, а также средневекового храмового зодчества.



В 1948–1952 годах «Грузия фильм» была самой производительной киностудией СССР. После восстановления независимости Грузии объемы производства снизились. Комплекс зданий долгое время был полузаброшен. В 2019 году там показали мультимедийный арт-объект Sizmari («Сон») объединения Sizmari art.





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