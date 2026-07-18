|
|
|
Павильон грузинской киностудии 1930-х годов отреставрируют в Тбилиси
18.07.2026 16:41
Грузинский девелопер NEXT объявил о реконструкции павильона грузинской киностудии, построенного в 1920–30-е годы на проспекте Давида Агмашенебели. Новость об этом вышла в грузинских СМИ с пометкой «реклама».
Детали. По задумке NEXT, рядом с отреставрированным павильоном появится новый жилой комплекс. В самом историческом здании разместят:
▪️ музей кино;
▪️ общественные пространства;
▪️ площадку для кинопоказов;
▪️ гастрономическую галерею.
У нижней части здания сохранят исторический облик, верхнюю — оформят современно с панорамными окнами и закрытыми балконами.
История. Комплекс зданий на проспекте Давида Агамашенебели построили в 1927–1930 годах по проекту архитектора Михаил Бузоглы. В оформлении он использовал мотивы традиционной грузинской архитектуры — в том числе горских башен Сванети и Тушети, а также средневекового храмового зодчества.
В 1948–1952 годах «Грузия фильм» была самой производительной киностудией СССР. После восстановления независимости Грузии объемы производства снизились. Комплекс зданий долгое время был полузаброшен. В 2019 году там показали мультимедийный арт-объект Sizmari («Сон») объединения Sizmari art.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна