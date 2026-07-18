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Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль на Открытом чемпионате Европы по дзюдо в Сараево


18.07.2026   18:14


Георгий Сардалашвили (66 кг) завоевал золотую медаль по дзюдо на проходящем в Сараево Открытом чемпионате Европы – 23-летний грузин победил в финале немца Патрика Вайзера.

Сегодня же за бронзовую медаль поборется Торнике Мосиашвили (73 кг).

Грузинская команда представлена в Сараево четырьмя дзюдоистами. 19 июля на татами выйдут Ираклий Берошвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) .


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