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Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль на Открытом чемпионате Европы по дзюдо в Сараево
18.07.2026 18:14
Георгий Сардалашвили (66 кг) завоевал золотую медаль по дзюдо на проходящем в Сараево Открытом чемпионате Европы – 23-летний грузин победил в финале немца Патрика Вайзера.
Сегодня же за бронзовую медаль поборется Торнике Мосиашвили (73 кг).
Грузинская команда представлена в Сараево четырьмя дзюдоистами. 19 июля на татами выйдут Ираклий Берошвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) .
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