В Кутаиси произошел крупный пожар, сгорели торговые киоски

18.07.2026 16:21





В Кутаиси на проспекте Чавчавадзе произошел пожар, в результате которого сгорели торговые киоски. Как сообщили телеканалу Formula в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.



По словам владельцев торговых точек, огонь уничтожил 13 киосков, а весь находившийся в них товар полностью сгорел.



«Было около четырех часов утра, когда мы узнали о пожаре. Когда приехали на место, все уже было охвачено огнем. Продукция уничтожена на 100%, сгорели 13 киосков. Страховки у нас нет, не знаем, что теперь делать», — рассказал один.



Причины возникновения пожара пока не установлены.





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