Грузия создает финансовую «подушку безопасности»

19.07.2026 17:14





Национальный банк Грузии планирует открыть кредитную линию Всемирного банка на сумму до 100 млн лари. Эти деньги не будут потрачены сразу — они нужны исключительно как резерв на случай, если один из коммерческих банков столкнется с серьезными финансовыми проблемами.



Проще говоря, это страховка для банковской системы. Если возникнет кризисная ситуация, государству не придется срочно искать деньги. Средства можно будет получить всего за несколько дней, что позволит быстро стабилизировать ситуацию и не допустить паники среди вкладчиков.



Сейчас в специальном Резолюционном фонде уже накоплено около 55 млн лари, которые перечисляют сами банки. Постепенно фонд будет расти, и к 2032 году его объем должен достичь примерно 800 млн лари — это около 3% всех застрахованных депозитов в стране.



При этом в Нацбанке подчеркивают, что грузинская банковская система остается устойчивой, и необходимости использовать этот резерв сегодня нет. Создание такой кредитной линии — это обычная международная практика: лучше подготовиться заранее, чем искать финансирование уже во время кризиса.



Есть и еще один важный момент. Если Всемирный банк одобрит этот механизм, это станет сильным сигналом для иностранных инвесторов. Фактически международная финансовая организация подтвердит, что система защиты банков в Грузии соответствует современным стандартам, а значит, риски для экономики ниже.



Такие решения редко становятся громкими новостями, однако именно они помогают избежать серьезных потрясений в будущем. Чем лучше подготовлена финансовая система к возможным проблемам, тем выше доверие к банкам, экономике и стране в целом.





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