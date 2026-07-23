За полгода в бюджет Грузии поступило 148 млн лари от дорожных штрафов

23.07.2026 19:56





За первые шесть месяцев 2026 года поступления в бюджет Грузии от штрафов за нарушения правил дорожного движения составили 148 млн лари. Об этом свидетельствуют данные отчета Казначейства Министерства финансов.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от дорожных штрафов увеличились на 52 млн лари, или 54%.



Согласно отчету, 59,3 млн лари поступили в бюджет центрального правительства, тогда как 89 млн лари были направлены в бюджеты органов местного самоуправления.







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