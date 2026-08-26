Экспорт грузинских арбузов и дынь установил рекорд — главный рынок снова Россия

26.08.2026 13:41





Экспорт арбузов и дынь из Грузии в июле 2026 года достиг рекордного уровня. За месяц зарубежным покупателям было отправлено 2 526 тонн продукции на сумму 1,067 млн долларов.



Годом ранее июльский экспорт составлял всего 913 тонн стоимостью 451,5 тыс. долларов. За год стоимость поставок выросла примерно на 136%, а физический объем — почти на 177%.



Причем рост произошел не за счет подорожания продукции. Средняя стоимость одной экспортной тонны снизилась примерно с 494 до 422 долларов. То есть производители и экспортеры смогли заработать больше прежде всего благодаря резкому увеличению объемов продаж.



Основным направлением остается российский рынок. В июле туда отправили 1 339 тонн арбузов и дынь стоимостью 775,4 тыс. долларов. Второе место занимает Армения — 1 079 тонн на 259,3 тыс. долларов. Еще 108 тонн на 32,2 тыс. долларов было поставлено в Беларусь.



Фактически три страны формируют практически весь июльский экспорт. При этом на Россию приходится около 73% всей экспортной выручки.



Для производителей это серьезная возможность: растущий спрос позволяет увеличивать объемы выращивания и расширять продажи в течение сезона. Но одновременно высокая зависимость от одного направления создает определенный риск.



Если спрос или цены на российском рынке изменятся, это довольно быстро почувствуют грузинские фермеры и экспортеры. Поэтому дальнейший рост отрасли будет зависеть не только от того, насколько большой урожай удастся собрать, но и от способности выходить на новые рынки и продавать продукцию дороже.



Пока же цифры выглядят впечатляюще: за один июль экспорт арбузов и дынь превысил миллион долларов, а объем поставок приблизился к 2,5 тыс. тонн. Для сезонного продукта это уже заметный экспортный результат. Спрос на грузинскую бахчевую продукцию в регионе продолжает расти.





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