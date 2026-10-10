Кобахидзе: Ориентировочная стоимость строительства железной дороги к порту Анаклия составит $200 млн

10.10.2026 12:39





Ориентировочная стоимость строительства 18-километровой железнодорожной ветки к глубоководному порту Анаклия составит 200 млн долларов. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, объявить тендер на строительство планируется до конца октября текущего года. Проект будет реализован при поддержке Всемирного банка.



О железнодорожном проекте премьер-министр заявил на мероприятии, посвящённом Дню железнодорожника. При этом в первоначальном проекте бюджета на 2027 год конкретное финансирование строительства железнодорожной ветки к порту не указано. Согласно бюджетному документу, переговоры по проекту ведутся с Азиатским банком развития (АБР).



В бюджете на 2026 год на строительство автомобильной дороги и железнодорожной линии к порту Анаклия предусмотрено 45 млн лари. Эти средства предназначены преимущественно для выкупа земельных участков, необходимых для строительства дороги. На 2027 год на проект планируется выделить 30 млн лари, на 2028 год — 150 млн лари, на 2029 год — 170 млн лари, а на 2030 год — 40 млн лари. В проекте бюджета общая стоимость этой инфраструктуры указана в размере 442 млн лари.



При этом, согласно заявлениям правительства, порт Анаклия должен принять первые суда в 2029 году, тогда как проект бюджета предусматривает завершение строительства подъездной дороги в 2030 году. Остаётся неясным, как сроки ввода порта в эксплуатацию будут согласованы с графиком строительства подъездной инфраструктуры.



Что касается непосредственно строительства порта, то в проекте бюджета на 2027 год на эти цели предусмотрено в общей сложности 155 млн лари. Из них 125 млн лари предназначены для строительства портовой инфраструктуры, волнолома и проведения дноуглубительных работ, а 30 млн лари — для строительства подъездной дороги к порту.



Строительство портовой инфраструктуры ведётся в рамках контракта, заключённого в августе 2024 года с бельгийской компанией Jan De Nul. Первоначальная стоимость контракта составляла 204 млн долларов, однако весной 2026 года она была снижена до 150 млн долларов.



1 июля 2026 года правительство объявило, что строительство глубоководного порта Анаклия будет продолжено по пересмотренной модели. Вместо частного инвестора строительством порта займётся государство, для чего необходимо привлечь около 200 млн долларов дополнительного финансирования от международных доноров.



После завершения строительства причалов государство планирует передать портовую инфраструктуру в долгосрочную аренду частным логистическим группам. По оценкам Министерства экономики, частные операторы вложат дополнительно 350–400 млн долларов в развитие терминальной инфраструктуры.





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