Гудаури получит новую инфраструктуру: что изменится на курорте

10.10.2026 12:40





В Гудаури планируется масштабное обновление горнолыжной инфраструктуры. На развитие курорта государство направит 31 млн лари. Основная задача — расширить возможности катания, повысить надежность курорта в течение сезона и модернизировать ключевые объекты.



Один из главных проектов — система искусственного оснежения. Для горнолыжного курорта это критически важная инфраструктура: она позволяет поддерживать необходимые условия на трассах при недостаточном естественном снеге и делает работу курорта менее зависимой от погодных колебаний.



Параллельно предусмотрено строительство новых канатных дорог. Их задача — увеличить пропускную способность курорта и обеспечить более удобный доступ к трассам. Для посетителей это означает меньше ограничений, связанных с загрузкой действующих подъемников, а для самого курорта — возможность эффективнее использовать уже существующую территорию.



Еще один элемент проекта — движущаяся дорожка, которая упростит перемещение на отдельных участках и будет особенно востребована начинающими лыжниками и сноубордистами.



Отдельно планируется построить 6 километров новых горнолыжных трасс. После реализации проекта общая протяженность трасс Гудаури достигнет 86 километров. Это позволит распределить нагрузку между существующими и новыми маршрутами и расширить выбор для лыжников разного уровня подготовки.



Важным дополнением станет ночное освещение новой трассы. Такой формат фактически расширяет время работы горнолыжной инфраструктуры: часть посетителей сможет продолжать катание после наступления темноты, а курорт получит дополнительный инструмент для организации вечернего отдыха.



В совокупности проект предусматривает обновление сразу нескольких элементов — от систем обеспечения снега и подъемников до трасс и освещения. Это важнее, чем строительство отдельных объектов: эффект появляется именно тогда, когда инфраструктура работает как единая система.



Для самого курорта модернизация повлечет за собой увеличение технических возможностей, а для бизнеса — более стабильную основу для развития гостиниц, ресторанов, проката оборудования и других услуг.



При этом ключевым показателем станет не только объем вложений, а результат после завершения работ: насколько увеличится пропускная способность, насколько стабильнее станет сезон и сможет ли обновленная инфраструктура обеспечить более равномерную загрузку курорта.







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