Рейсы военного транспортника из РФ через Грузию в центре внимания на фоне протестов в Иране

03.01.2026 12:13





Военно-транспортный самолет с неизвестным грузом совершил несколько рейсов из России в Иран, проходя транзитом через воздушное пространство Грузии. Данные сервисов по отслеживанию полетов привлекли внимание СМИ на фоне антиправительственных протестов, вспыхнувших в Тегеране.



Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-76 белорусской грузовой авиакомпании RubyStar вылетел из Минеральных Вод 29 декабря в 15:44 по местному времени и приземлился в Тегеране спустя две часа. В истории борта за последующие два дня зафиксированы еще пять рейсов, однако информация о времени вылета, прибытия и маршрутах отсутствует.



Это вызвало волну предположений о характере груза, вероятной военной помощи России Ирану и роли Грузии как транзитной страны.



В комментарии TV Pirveli Агентство гражданской авиации Грузии подтвердило факт пролетов, подчеркнув, что речь идет о стандартных транзитных операциях.



«Транзитные гражданские полеты, выполняемые в воздушном пространстве Грузии, не требуют получения разрешений от соответствующих государственных органов перед каждым рейсом. «Сакаэронавигация» обеспечивает их бесперебойное и безопасное обслуживание в соответствии с утвержденным планом полета, который регулируется международными конвенциями и национальным законодательством», – заявили в ведомстве.



Ил-76 – тяжелый российский военно-транспортный самолет, способный перевозить до 50 тонн груза. В гражданском секторе его используют для доставки промышленного оборудования, опасных материалов и техники, однако именно этот тип самолета неоднократно применялся Россией для перевозки вооружений в зоны конфликтов, что усиливает интерес к его передвижениям. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке соцсети традиционно внимательно отслеживают рейсы Ил-76 в регионе.



Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне глубокого экономического кризиса: резкого падения курса национальной валюты и стремительной инфляции. Уже через несколько часов после начала акций экономические лозунги сменились политическими – протестующие требуют ухода аятоллы Али Хаменеи и пересмотра политики Исламской Республики. В столкновениях с силами безопасности погибли не менее восьми человек. О готовности поддержать протестующих заявил президент США Дональд Трамп.



Источник: Новости - Грузия

