Кубилюс: Евросоюзу может понадобиться армия в 100 000 человек

12.01.2026 14:15





Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предполагает, что Европейскому союзу может понадобиться армия численностью 100 000 человек.



По словам Кубилюса, ЕС необходимы серьёзные реформы в сфере обороны, в том числе на политическом уровне. По его мнению, к вопросам обороны Европейского союза должна быть привлечена и Великобритания.



«Были бы вооружённые силы США сильнее, если бы все 50 штатов имели отдельные армии вместо одной федеральной армии? Если бы у каждого штата была собственная оборонная политика и бюджет вместо единой общей оборонной политики и бюджета? Если мой ответ на этот вопрос — нет, то есть США в таком случае не были бы сильнее, тогда чего мы ждём?», — заявил Кубилюс.



Кубилюс считает, что увеличение финансирования обороны в рамках нынешней европейской системы без серьёзных политических реформ не сможет удовлетворить существующие потребности, поскольку проблемой остаётся отсутствие единодушия.



«Мы должны инвестировать средства так, чтобы иметь возможность сражаться как единая Европа, а не как совокупность 27 национальных карликовых армий», — отметил еврокомиссар.



Кубилюс также выступает за создание Европейского совета безопасности, к работе которого будет предложено присоединиться и Великобритании.



«Европейский совет безопасности может состоять из постоянных членов, а также нескольких временных членов с ротацией. У этого совета будет страна-председатель, а также в его состав войдут руководители Европейского союза — Комиссия и президент Европейского совета. Всего 10–12 членов, которые будут рассматривать самые насущные вопросы и не только обсуждать их, но и принимать быстрые решения», — заявил Кубилюс.







