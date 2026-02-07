Базирующиеся в Грузии и Дубае кибермошенники отмыли $19 млн через счета жителей Индии

07.02.2026 22:26





Базирующиеся в Грузии и Дубае кибермошенники отмыли до 19 млн долларов через банковские счета рядовых жителей индийского Раджастхана. Власти Индии объявили о раскрытии международной сети по итогам операции под кодовым названием «Киберохота» (Cyber Hunt), сообщали местные СМИ в январе.



По данным следствия, схема работала так: трое операторов из Дубая контролировали движение денег через цифровые кошельки, банковские каналы и посреднические платформы, а ещп один главный координатор находился в Грузии и управлял транзакциями между юрисдикциями. Деньги сначала поступали на подставные счета в Раджастане, а затем моментально выводились через разные финансовые инструменты, чтобы затруднить отслеживание.



Двух ключевых фигурантов задержали в штате Гуджарат, оба пытались покинуть страну после того, как сеть привлекла внимание правоохранителей. Одним из них оказался Каушал Кумхар, сотрудник частного банка, который использовал свое служебное положение для массового открытия банковских счетов. Мошенники собирали идентификационные данные граждан через временные киоски и шатры в общественных местах – возле вузов, на оживленных улицах и вокзалах, обещая «государственные льготы» или «финансовую помощь».



Владельцы счетов, в основном бедные рабочие, безработные молодые люди и студенты, даже не подозревали о том, что их используют для подозрительных операций. «Счета функционировали исключительно как каналы. Деньги поступали и практически сразу выводились», – пояснил старший офицер, участвовавший в расследовании.



Полиция продолжает расследование: в поле зрения правоохранителей попали другие сотрудники банков, агенты по открытию счетов и финансовые посредники. Для жителей Индии выпустили предупреждение – не передавать документы незнакомцам, проверять цели открытия счетов и немедленно сообщать о подозрительных операциях в киберполицию.



Источник: Новости - Грузия

