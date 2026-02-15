МВД: Полиция задержала человека, отправлявшего в соцсетях интимное видео и фото девочкам младше 14 лет

15.02.2026 16:35





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в развратных действиях в отношении двух девочек, не достигших 14-и лет С.Ч., 1994 года рождения. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.



Следствием установлено, что обвиняемый через одну из социальных сетей связался с несовершеннолетними девочками 2015 и 2017 года рождения и отправлял им сообщения интимного характера.



За время коммуникации обвиняемый отправил девочкам видео интимного характера вместе со своей фотографией, а в ответ требовал прислать ему фото- и видеоматериалы аналогичного характера.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних вскоре после происшествия установили личность виновного и задержали в качестве обвиняемого.



В качестве вещественного доказательства был изъят мобильный телефон обвиняемого, с которого он контактировал в соцсети с девочками младше 14 лет.



Следствие ведется по части 2 статьи 141 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», - говорится в информации.





