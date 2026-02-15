|
По обвинению в вымогательстве, совершенном группой, задержаны четверо
15.02.2026 17:00
По данным Министерства ВД, сотрудники департамента полиции Кахети по обвинению в вымогательстве, совершенном группой с целью получения имущества в крупном размере, задержали четырех человек: К.А., 2001 года рождения, Е.К., 2002 года рождения, С.Дж., 1995 года рождения, и ранее судимого Ш.К., 1995 года рождения.
По данным ведомства, в ходе следствия установлено, что обвиняемые от имени криминального авторитета, находящегося за границей, связались с мужчиной, проживающим в селе Кабали муниципалитета Лагодехи, который занимается мелкой предпринимательской деятельностью, и вымогали у него 10 000 долларов США, угрожая лишить жизни.
«В результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий полиция задержала всех четверых как обвиняемых. Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств деньги и мобильные телефоны.
Расследование ведется по статье 181 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.
