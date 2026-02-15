Кавелашвили выступит с докладом на пленарном заседании парламента 17 февраля

15.02.2026 16:32





17 февраля Михаил Кавелашвили выступит на пленарном заседании парламента с ежегодным докладом.



В этот день на пленарном заседании парламента другие вопросы обсуждаться не будут, поскольку это не допускается регламентом.



После окончания выступления Кавелашвили выступят председатели фракций.



У Кавелашвили будет возможность выступить с заключительным словом, после чего пленарное заседание парламента закроется.





