Кавелашвили выступит с докладом на пленарном заседании парламента 17 февраля


15.02.2026   16:32


17 февраля Михаил Кавелашвили выступит на пленарном заседании парламента с ежегодным докладом.

В этот день на пленарном заседании парламента другие вопросы обсуждаться не будут, поскольку это не допускается регламентом.

После окончания выступления Кавелашвили выступят председатели фракций.

У Кавелашвили будет возможность выступить с заключительным словом, после чего пленарное заседание парламента закроется.


