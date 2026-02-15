|
Кавелашвили выступит с докладом на пленарном заседании парламента 17 февраля
15.02.2026 16:32
17 февраля Михаил Кавелашвили выступит на пленарном заседании парламента с ежегодным докладом.
В этот день на пленарном заседании парламента другие вопросы обсуждаться не будут, поскольку это не допускается регламентом.
После окончания выступления Кавелашвили выступят председатели фракций.
У Кавелашвили будет возможность выступить с заключительным словом, после чего пленарное заседание парламента закроется.
