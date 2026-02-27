Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В одном из жилых корпусов в Батуми проводится спецоперация


27.02.2026   17:30


В одном из жилых корпусов на улице Хайдара Абашидзе в Батуми мобилизованы сотрудники Службы государственной безопасности

По существующей информации, представители СГБ, предположительно, проводят обыск дома у одного из чиновников.

Дополнительные детали на данном этапе неизвестны.


