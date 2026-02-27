|
В одном из жилых корпусов в Батуми проводится спецоперация
27.02.2026 17:30
В одном из жилых корпусов на улице Хайдара Абашидзе в Батуми мобилизованы сотрудники Службы государственной безопасности
По существующей информации, представители СГБ, предположительно, проводят обыск дома у одного из чиновников.
Дополнительные детали на данном этапе неизвестны.
