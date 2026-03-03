Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Военнослужащие Сил обороны Грузии 3 марта поздравили матерей погибших солдат


03.03.2026   11:46


Военнослужащие поздравили с Днём матери матерей солдат, погибших в боях за территориальную целостность Грузии, в международных миссиях и при исполнении служебных обязанностей.

Военнослужащие Сил обороны Грузии посетили семьи погибших военных в Тбилиси и регионах страны.

Солдаты поздравили матерей павших военнослужащих с 3 марта, вручили им букеты цветов и передали поздравительные открытки от министра обороны Ираклий Чиковани.


