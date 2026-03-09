Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полицейский задержан в Батуми по обвинению в ограблении магазина


09.03.2026   14:48


По сообщению Adjara Times, в Батуми арестован полицейский по обвинению в ограблении.

Инцидент произошел несколько дней назад в одном из сетевых магазинов на улице Табукашвили в Батуми. По данным источника, арестованный Т.Р. - сотрудник Третьего отделения полиции Батуми.

Министерство внутренних дел сообщило Adjara Times, что дело расследует прокуратура.


