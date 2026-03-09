Полицейский задержан в Батуми по обвинению в ограблении магазина

09.03.2026 14:48





По сообщению Adjara Times, в Батуми арестован полицейский по обвинению в ограблении.



Инцидент произошел несколько дней назад в одном из сетевых магазинов на улице Табукашвили в Батуми. По данным источника, арестованный Т.Р. - сотрудник Третьего отделения полиции Батуми.



Министерство внутренних дел сообщило Adjara Times, что дело расследует прокуратура.







