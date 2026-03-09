|
|
|
Полицейский задержан в Батуми по обвинению в ограблении магазина
09.03.2026 14:48
По сообщению Adjara Times, в Батуми арестован полицейский по обвинению в ограблении.
Инцидент произошел несколько дней назад в одном из сетевых магазинов на улице Табукашвили в Батуми. По данным источника, арестованный Т.Р. - сотрудник Третьего отделения полиции Батуми.
Министерство внутренних дел сообщило Adjara Times, что дело расследует прокуратура.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна