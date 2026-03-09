Посол Эстонии объяснила, почему новая реформа образования в Грузии — не эстонская модель

Посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар подчеркнула, то новая реформа образования в Грузии не является идентичной эстонской модели реформирования сферы. Дипломат пояснила, что в Эстонии также сократили количество университетов, но дело не в количестве вузов, а в «духе, в фундаментальных принципах, на которых основана реформа образования, в демократических принципах, в том числе в том, обладают ли академические учреждения автономией, существует ли академическая свобода, независимо от того, следует ли система образования Грузии «Болонскому процессу» или в этом контексте, мы видим, что, к сожалению, в системе образования Грузии наблюдается противоположное направление!



Марге Мардисалу-Кахар отметила, что «цель никогда не состоит в том, чтобы напрямую переносить одну модель из одной страны в другую, потому что для того, чтобы какая-то модель была полезной, она должна быть адаптирована к местной среде, местной культуре и политике».



Таллин, подчеркнула она, никогда не вмешивается во внутренние дела страны и это никогда не входило в намерения Эстонии. По ее словам, что касается университетов и встреч с их ректорами, представителями академических кругов, — это то, что делают дипломаты по всему миру, указала Мардисалу-Кахар, поскольку «это нормальная часть дипломатической работы» — грузинские дипломаты делают то же самое в Таллине.



«Мы никогда не создаем препятствий, они могут свободно встречаться с академическими кругами. Это совершенно нормально», — отметила она.



Касательно модели образования, продолжила Мардисалу-Кахар, со стороны Грузии наблюдается большой интерес, что часто касается эстонского опыта — будь то начальное образование, профессиональное образование или высшее образование.



«Мы также сократили количество университетов, но дело не в количестве или самой реформе, а в духе, в фундаментальных принципах, на которых основана реформа образования, в демократических принципах, в том числе в том, обладают ли академические учреждения автономией, существует ли академическая свобода, независимо от того, следует ли система образования Грузии «Болонскому процессу».



И в этом контексте, мы видим, что, к сожалению, в системе образования Грузии наблюдается противоположное направление! В этом смысле это — не эстонская модель: это не соответствует духу эстонской модели — количество факультетов или университетов не так важно.



Мы также сократили это, но суть в фундаментальных принципах, на которых основана система образования, и это сильно отличается от того, что мы имеем в Эстонии, потому что у нас есть академическая свобода, автономия академических учреждений и демократические стандарты в образовании», — заявила посол Марге Мардисалу-Кахар.



Напомним, в феврале был опубликован пост на Facebook-странице дипмиссии, где посол Эстонии в Грузии запечатлена на фотографии с ректором Государственного университета Илии Нино Доборжгинидзе. Подписано: «Поддерживаем Университет Илии».



На это отреагировал и спикер парламента Грузии, отметив, что реформа, которую проводит правительство Грузии в сфере образования, «фактически представляет собой эстонскую модель и посол Эстонии осуществляет нападки на переход на эстонскую модель».



Ранее правительство Грузии запустило новый виток образовательной реформы в Грузии в начале 2026 года. 29 января правящая партия внесла в парламент новый пакет законодательных изменений, что должно было привести к объединению двух крупнейших университетов страны — ТГУ имени Джавахишвили и ГТУ («ГПИ»). Власти обещали, что реформа приведет к созданию в Тбилиси крупного образовательного хаба. В итоге от этого намерения в «Грузинской мечте» отказались.



