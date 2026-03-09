СГБ Грузии: 30 человек в рамках 12-ти уголовных дел по коррупции

СГБ Грузии заявила, что в результате масштабного антикоррупционного мероприятия, проведенного сотрудниками Антикоррупционного агентства ведомства, задержаны 30 человек, которым были предъявлены обвинения в связи с коррупционными преступлениями, выявленными в рамках 12 различных уголовных дел. Об этом на брифинге заявил директор Антикоррупционного агентства СГБ Грузии Эмзар Гагнидзе.



Первое дело. Член собрания муниципалитета Ахмета и один гражданин были задержаны в муниципалитете Ахмета по факту получения взяток и содействия во взяточничестве. Член горсовета муниципалитета Ахмета с помощью лица, связанного с ним преступным деянием, дал взятку гражданину в размере 3 000 лари для обустройства карантинного пространства в обмен на аренду участка площадью 2 га в селе Касрисцкали Ахметского района. Ведется расследование по статье 338, первой части статьи 25, 338 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Второе дело. В Кобулети по факту превышения должностных полномочий и попытки мошенничества задержаны два человека: координатор профессионального курса профессионально-технического училища Минобразования и науки — Государственного колледжа ЮЛПП «Ахали талга», который подготовил для одного лица поддельное свидетельство о выпускнике профучилища по предварительной договоренности с другим гражданином, который также участвовал в преступлении.



Расследование ведется по статье 332 Уголовного кодекса Грузии и подпункту «Б» статьи 180 второй части Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.



Третье дело. Речь о факте попытки мошенничества с использованием служебного положения в Тбилиси, которое нанесло значительный ущерб. В рамках совместного мероприятия с генинспекцией МВД был задержан сотрудник Службы управления чрезвычайными ситуациями ведомства. Выяснилось, что пожарный-спасатель, используя свои служебные полномочия, пообещал гражданину Греции помочь арендовать принадлежащий государству участок земли на территории Тбилисского моря для открытия торгового киоска и дальнейшей работы.



Взамен он потребовал 5 000 лари и получил 1 300 лари в качестве аванса. Ведется расследование по пунктам 19, 180, второй части «Б» и третьей части «А» Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Четвертое дело: двум специалистам мэрии муниципалитета Мартвили в административной единице села Инчхури были предъявлены обвинения по фактам мошенничества в особо крупных размерах, служебного подлога и служебной халатности. Установлено, что обвиняемые составили поддельный протокол осмотра земельного участка, на основании которого гражданин обманным путем зарегистрировал находящийся в государственной собственности участок площадью 2 560 кв.м стоимостью 13 500 лари.



Ведется расследование по статье 25, статье 180, части третьей, подпункту «Б» статей 341 и 342 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет в качестве наказания.



Пятое дело: представителю мэра муниципалитета Цаленджиха в административной единице села Лиа и бывшему представителю мэра того же муниципалитета в административной единице села Чала предъявлены обвинения по фактам содействия в мошенничестве и служебном подлоге.



Представитель мэра муниципалитета Цаленджиха выдал поддельную справку в административной единице села Лиа, на основании которой гражданин обманным путем зарегистрировал находящиеся в государственной собственности земельные участки 1 900 кв.м стоимостью 6 300 лари и 6 620 кв.м стоимостью 22 800 лари.



Поддельное свидетельство было выдано бывшим представителем того же муниципалитета в административной единице села Чала, после чего гражданин зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 3 216 кв.м, принадлежащий государству.



Расследование ведется в соответствии с подпунктом «б» и подпунктами «а» и «б» третьей части Уголовного кодекса по статьям 25, 180, а также статьей 341, которая предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет в качестве наказания.



Шестое дело: бывший представитель мэра административной единицы села Окуреши муниципалитета Цагери, выдавший поддельную справку, на основании которой гражданин обманным путем зарегистрировал земельный участок площадью 11 448 кв.м на сумму 165 930 лари.



Расследование ведется в соответствии со статьями 25, 180 — подпунктом «б» второй части и подпунктом «а» третьей части Уголовного кодекса и статьей 341, которая предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет в качестве наказания.



Седьмое дело: бывшему представителю мэра муниципалитета Гардабани в административной единице села Караджалари было предъявлено обвинение в содействии мошенничеству в особо крупном размере и подделке документов с использованием служебного положения.



На основании выданного им фальшивого свидетельства гражданин обманным путем зарегистрировал принадлежащие государству четыре земельных участка площадью 8 840 кв.м, стоимость которых составила 67 060 лари.





Расследование ведется по подпунктам «а» и «б» третьей части статьи 25, статьи 180 Уголовного кодекса и статьи 341, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет в качестве наказания.



Восьмое дело: представителю мэра административной единицы Мцхета были предъявлены обвинения по факту служебного подлога и содействия мошенничеству в особо крупном размере. Обвиняемый составил акт осмотра земельного участка, в который он внес неверную информацию, якобы земельный участок во Мцхета был земельным участком, предоставленным заинтересованному лицу для ведения семейного фермерского хозяйства, на основании чего гражданин незаконно зарегистрировал площадь 217 кв.м. стоимостью 92 636 лари.



Ведется расследование по статье 341 Уголовного кодекса и статье 25, статье 180, части 3 подпункту «б», что предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Девятое дело: сотруднику и одному гражданину административной службы мэрии Марнеульского муниципалитета предъявлены обвинения по факту попытки мошенничества в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Расследование выявило, что в обмен на положительное решение по разграничении 20 000 кв.м. земельного участка в Марнеули на несколько частей сотрудник административной службы мэрии и его доверенное лицо потребовали от гражданина 60 000 $, из которых они взяли 5 000 $ в качестве аванса.



Ведется расследование по статьям 19, 180, подпункту «а» части 2 и подпункту «б» части 3 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Десятое дело: обвинения предъявлены председателю инспекционной группы муниципалитета Ахмета, сотруднику отдела управления имуществом и материально-технического обеспечения Службы экономики муниципалитета Ахмета, старшему специалисту по надзору и администрированию местных сборов, а также директору компании-подрядчика ООО «Артифекс» и эксперту инспекционного органа ООО «ЛТ Эксперт» по факту мошенничества в особо крупных размерах, изготовления и использования поддельных документов.



В ходе расследования было установлено, что в процессе восстановительных работ №2 и №4 мэрии муниципалитета Ахмета члены инспекционной группы выполнили свои обязанности ненадлежащим образом. С помощью эксперта инспекционного органа ООО «ЛТ Экспер», с использованием поддельных документов директор ООО «Артифекс» обманным путем получил 22 242 лари, принадлежащих муниципалитету Ахметы.



Ведется расследование по статье 180(3), части подпункту «б», статье 362 (1) и статье 342 (1) Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Одиннадцатое дело: бывшему председателю горсовета муниципалитета Сенаки, а также директору «Футбольного клуба Сенаки» при том же муниципалитете и его заместителю были предъявлены обвинения по фактам мошенничества в крупном размере, содействия мошенничеству в крупном размере и незаконного участия в предпринимательской деятельности.



Бывший председатель горсовета Сенаки, которому действующим законодательством было запрещено создавать предприятие и участвовать в управлении им лично или через кого-либо другого, основал коммерческую организацию, которая была официально зарегистрирована на имя его супруги. Он управлял деятельностью предприятия в одностороннем порядке и предоставлял служебное покровительство.



Через эту компанию он участвовал и выиграл тендер, объявленный «Футбольным клубом Сенаки», согласно которому он нес ответственность за проживание в гостинице и расходы на питание игроков футбольного клуба «Эгриси».



Бывший председатель горсовета Сенаки по предварительному сговору с директором футбольного клуба и его заместителем составил акты приема-сдачи, отражающие оказание услуг, внес в документы ложную информацию об увеличенных суммах услуг, в результате чего мошенническим путем была присвоена сумма 21 212 лари, принадлежащая государству.



Ведется расследование по подпунктам «а» и «б» части 3 статьи 180 Уголовного кодекса, подпунктам «а» и «б» статьи 25, 180 части 3 Уголовного кодекса и статье 337, которая предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Двенадцатое дело: по предварительной договоренности бывшему председателю и двум членам комиссии по мониторингу и урегулированию выполнения соглашений о государственных закупках мэрии Хуло, а также двум экспертам компании, осуществлявшей надзор за работами, и бывшим руководителям двух компаний, выполнявших работы, были предъявлены обвинения в совершении фактов мошенничества, использования поддельных официальных документов.



Установлено, что работы по восстановлению системы питьевого водоснабжения на курорте Бешуми были проведены не в полном объеме, в ходе которых из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными лицами муниципалитета Хуло руководители компании мошенническим путем завладели средствами, принадлежащими государству.



Расследование этих действий ведется в соответствии с подпунктами «а» и «б» части 2 статьи 180 Уголовного кодекса, частью 1 статьи 220, частью 2 статьи 362, подпункта «б» и частью 1 статьи 342, которые предусматривают лишение свободы сроком от четырех до семи лет в качестве наказание.



«Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии продолжает работать над выявлением и предотвращением всех видов коррупционных преступлений, пока мы не достигнем заявленной цели Грузинского государства — чтобы Грузия стала одной из ведущих стран мира с низким уровнем коррупции», — заявил Эмзар Гагнидзе.





