Бокучава: Альянс оппозиции — наиболее эффективное оппозиционное объединение

09.03.2026 17:01





Председатель «Единого национального движения Тина Бокучава заявила, что власти тянут время.



«Режим тянет время. Мы видим, что уже столько месяцев он медлит с запретом партий, несмотря на то, что для этого была создана парламентская комиссия. Они понимают, что сейчас не находятся в такой политической форме, чтобы предпринять очередной репрессивный шаг», — заявила Бокучава.



По её словам, власти «понимают, что последствия будут очень тяжёлыми, особенно со стороны международных партнёров, поскольку это своего рода красная линия и официально будет означать оформление однопартийной диктатуры в стране».



«В то же время сегодняшнее заявление действительно отражает тот страх, который режим испытывает перед оппозиционными объединениями. Сегодня оппозиционный альянс — это самое действенное оппозиционное объединение, созданное за последнее время, и это заявление связано также и с этим. Есть два фактора: первый — страх режима перед оппозиционным единством, а второй — попытка выиграть время. Технически им придётся отозвать этот иск и подать новый, если они действительно планируют добавить новые партии», — заявила Тина Бокучава.



Напомним, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил: «Вероятно, нам придётся скорректировать иск, поданный в Конституционный суд Грузии, нам понадобится изменить или добавить названия партий».



Напомним также, что в Конституционный суд был подан иск с требованием признать деятельность партий «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело» неконституционной и запретить их деятельность.





