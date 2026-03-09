Посол Эстонии: НПО могут свободно регистрироваться в Эстонии — мы это не контролируем

Посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар заявила, что поддержка гражданского общества и независимых СМИ является давним приоритетом Таллина, как и ЕС. И заявления официального Тбилиси о том, что эстонские власти вовлечены в заговор против Грузии или загоняют все грузинские НПО в старую «лачугу» в Таллине — не соответствует действительности.



Так Марге Мардисалу-Кахар ответила на обвинения «Грузинской мечты» в том, что часть грузинских НПО были зарегистрированы в других странах, в том числе в Эстонии, чтобы обойти законы, принятые в Грузии.



По словам дипломата, поддержка гражданского общества заложена в ДНК ЕС и Эстонии, потому что без сильного гражданского общества не может быть сильной демократии.





По ее словам, вся логика «перевернута с ног на голову» по сравнению с тем, что на самом деле происходит в Грузии. Марге Мардисалу-Кахар подчеркнула, что без сильного гражданского общества не может быть сильной демократии и что властям это иногда не нравится.



«Гражданское общество иногда существует для критики, но гражданское общество также вносит свой вклад в региональное развитие или другие аспекты, которые действительно разнообразны, и Эстония поддерживает это, она очень прозрачна в этом направлении.



В Эстонии сильная демократия. У нас есть гражданское общество, которое может действовать свободно, мы не контролируем гражданское общество. Гражданское общество также может получать финансирование из-за рубежа. У нас нет проблем в этом направлении.



<…> Должна сказать, что иностранные организации гражданского общества или частные лица могут свободно регистрироваться в Эстонии, мы — демократическая страна, у нас нет никакого контроля в этой части. Вот как работает демократия!» — сказала посол Марге Мардисалу-Кахар.



