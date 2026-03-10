Гражданин Азербайджана арестован в Аджарии за наркопреступление

10.03.2026 10:57





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Азербайджанской Республики Е.А., 1993 года рождения, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств и психотропных веществ.



В результате обыска временного места жительства обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к продаже, в том числе: «кокаин», «метадон», «прегабалин», «экстази» и «сушеную марихуану». Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.



Ведет расследование по статьям 260, 261 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





