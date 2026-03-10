Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Азербайджана арестован в Аджарии за наркопреступление


10.03.2026   10:57


Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Азербайджанской Республики Е.А., 1993 года рождения, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств и психотропных веществ.

В результате обыска временного места жительства обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к продаже, в том числе: «кокаин», «метадон», «прегабалин», «экстази» и «сушеную марихуану». Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.

Ведет расследование по статьям 260, 261 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна