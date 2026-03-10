Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе официально поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана


10.03.2026   11:13


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальное поздравление Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Исламской Республики Иран. Об этом сообщается на сайте Администрации правительства Грузии.

«От имени правительства Грузии поздравляю вас с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран. Грузия придаёт большое значение основанным на взаимном уважении партнёрским отношениям между нашими странами и народами. Желаю иранскому народу мира и благополучия», - говорится в поздравлении Кобахидзе.


