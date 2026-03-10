Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом


10.03.2026   11:01


Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Турецкой Республики Т.Ф., 1974 года рождения, находящегося в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

Задержанный разыскивался по красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за незаконное лишение свободы и сексуальное насилие.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


