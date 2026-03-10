В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом

10.03.2026 11:01





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали в Батуми гражданина Турецкой Республики Т.Ф., 1974 года рождения, находящегося в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.



Задержанный разыскивался по красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за незаконное лишение свободы и сексуальное насилие.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





