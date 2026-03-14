|
|
|
15 человек задержаны по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками
14.03.2026 11:20
Сотрудники полицейских управлений Тбилиси, Аджарии, Самцхе-Джавахети, Имерети и Квемо Картли Министерства внутренних дел в разное время арестовали 15 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы, а также лица с судимостями, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту крупных, и особенно больших, партий наркотических средств.
В результате обысков личных домов и вспомогательных складских помещений обвиняемых, а также в ходе проведенных следственных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов изъяли из указанных ими в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе: «сушеную марихуану», «мефедрон», «кокаин», «альфа-ПВП», «тебаин», «метадон» и «бупренорфин».
В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна