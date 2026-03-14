15 человек задержаны по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками

14.03.2026 11:20





Сотрудники полицейских управлений Тбилиси, Аджарии, Самцхе-Джавахети, Имерети и Квемо Картли Министерства внутренних дел в разное время арестовали 15 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.



Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы, а также лица с судимостями, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту крупных, и особенно больших, партий наркотических средств.



В результате обысков личных домов и вспомогательных складских помещений обвиняемых, а также в ходе проведенных следственных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов изъяли из указанных ими в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе: «сушеную марихуану», «мефедрон», «кокаин», «альфа-ПВП», «тебаин», «метадон» и «бупренорфин».



В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





