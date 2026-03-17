В Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек

17.03.2026 10:36





По информации «Ajara Times», в Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек.



Как сообщают местные жители, во время задержания трёх человек произошёл случайный выстрел, в результате которого мать одного из задержанных получила ранение в ногу.



Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

На данный момент её состояние остаётся неизвестным.



Среди задержанных есть лица, которые несколько дней назад в беседе с «Ajara Times» сообщали о надвигающихся угрозах.

Местные жители во время акции протеста у здания полиции в Хелвачаури заявили, что полицейские задерживают невиновных людей по сфабрикованным обвинениям и путем подбрасывания наркотиков.





