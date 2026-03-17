Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек


17.03.2026   10:36


По информации «Ajara Times», в Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек.

Как сообщают местные жители, во время задержания трёх человек произошёл случайный выстрел, в результате которого мать одного из задержанных получила ранение в ногу.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
На данный момент её состояние остаётся неизвестным.

Среди задержанных есть лица, которые несколько дней назад в беседе с «Ajara Times» сообщали о надвигающихся угрозах.
Местные жители во время акции протеста у здания полиции в Хелвачаури заявили, что полицейские задерживают невиновных людей по сфабрикованным обвинениям и путем подбрасывания наркотиков.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна