|
|
|
В Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек
17.03.2026 10:36
По информации «Ajara Times», в Хелвачаури в ходе спецоперации был ранен один человек.
Как сообщают местные жители, во время задержания трёх человек произошёл случайный выстрел, в результате которого мать одного из задержанных получила ранение в ногу.
Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
На данный момент её состояние остаётся неизвестным.
Среди задержанных есть лица, которые несколько дней назад в беседе с «Ajara Times» сообщали о надвигающихся угрозах.
Местные жители во время акции протеста у здания полиции в Хелвачаури заявили, что полицейские задерживают невиновных людей по сфабрикованным обвинениям и путем подбрасывания наркотиков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна