Департамент миграции выдворил из Грузии 78 иностранных граждан

17.03.2026 12:50





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 78 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.



По информации ведомства, в соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был запрещён въезд в страну.



«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане: Азербайджана, Беларуси, Германии, Египта, Зимбабве, Турции, Туркменистана, Йемена, Индии, Конго, Нигерии, России, Южной Африки, Армении, Кыргызстана и Китая — всего 78 человек», — говорится в информации МВД.





