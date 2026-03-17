Департамент миграции выдворил из Грузии 78 иностранных граждан


17.03.2026   12:50


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 78 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.

По информации ведомства, в соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был запрещён въезд в страну.

«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане: Азербайджана, Беларуси, Германии, Египта, Зимбабве, Турции, Туркменистана, Йемена, Индии, Конго, Нигерии, России, Южной Африки, Армении, Кыргызстана и Китая — всего 78 человек», — говорится в информации МВД.


﻿
