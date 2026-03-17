В Батуми в рамках спецоперации задержаны братья Пируз и Резо Цулукидзе

17.03.2026 14:00





В рамках спецоперации в Батуми по обвинению в связях с «воровским миром» задержаны Эльдар Антадзе, братья Пируз и Резо Цулукидзе. По информации «Интерпрессньюс», правоохранители доставили задержанных в Тбилиси.



Пока неизвестно, были ли задержанным предъявлены официальные обвинения.



Напомним, что в рамках спецоперации в Аджарии были задержаны до 80 лиц.



Для справки, в 2024 году братьев Резо и Пируза Цулукидзе помиловала Саломе Зурабишвили. В 2021 году Кутаисский городской суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы за столкновение, произошедшее во время акции против строительства НамахваниГЭС.





