В Батуми в рамках спецоперации задержаны братья Пируз и Резо Цулукидзе
17.03.2026 14:00
В рамках спецоперации в Батуми по обвинению в связях с «воровским миром» задержаны Эльдар Антадзе, братья Пируз и Резо Цулукидзе. По информации «Интерпрессньюс», правоохранители доставили задержанных в Тбилиси.
Пока неизвестно, были ли задержанным предъявлены официальные обвинения.
Напомним, что в рамках спецоперации в Аджарии были задержаны до 80 лиц.
Для справки, в 2024 году братьев Резо и Пируза Цулукидзе помиловала Саломе Зурабишвили. В 2021 году Кутаисский городской суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы за столкновение, произошедшее во время акции против строительства НамахваниГЭС.
