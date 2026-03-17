Министр здравоохранения: вопрос о переводе патриарха за границу не рассматривается

17.03.2026 14:23





По заявлению министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, на данном этапе вопрос о переводе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II для лечения за границу не рассматривается, а что касается вопроса приезда иностранного врача, по словам министра, такая необходимость будет обеспечена, как только возникнет.



По словам министра, для изучения состояния здоровья патриарха собрались руководители реанимационных отделений медицинских учреждений и известные реаниматологи.



«Состояние практически без существенных изменений. Помимо стандартной классической методологии, мы стараемся максимально учесть все мнения, компетентные суждения, все различные точки зрения, которые могут оказаться ориентированными на результат. Возможно, есть какие-то предложения, которые могут улучшить определенные процедуры. Назовем это консилиумом или как угодно. Здесь руководители отделений реанимации ведущих медицинских учреждений, известные реаниматологи. Одна из рекомендаций - провести с ними консультации.



Учитывая сложившуюся ситуацию, вопрос касательно перевода за границу не рассматривается. Что касается вопроса о привлечении иностранного врача, как только возникнет такая необходимость, она будет обеспечена. Мы сделаем все без исключения, чтобы такая необходимость была обеспечена незамедлительно.



Хочу сказать общественности, что для наилучшего лечения пациента, обеспечено всё необходимое без исключения. Мы обсуждаем, как возможно подключить больше ресурсов для улучшения ситуации.



Человек находится в реанимации. Это значит, что сегодня никто не может быть доволен его состоянием», - отмечает Саржвеладзе.





