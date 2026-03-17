Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: грузинский народ пронес христианство через века, за здоровье Патриарха молится вся Грузия


17.03.2026   13:55


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузины — это народ, который на протяжении веков в одиночку, во враждебной среде и в отрыве от христианского мира пронес свою христианскую веру и дошел до сегодняшнего дня.

На пленарном заседании председатель парламента, представляя ежегодный отчет о деятельности парламента, подчеркнул, что у народа Грузии не может быть никакого выбора ценой отказа от собственной идентичности, веры и самобытности.

Папуашвили заявил, что 2026 год является годом благодарности Богу, который довел страну до сегодняшнего дня, и одновременно — годом осмысления будущего — того, как следует пройти новый этап времени.

«Это наша Родина, наша земля, следы наших предков и будущее наших детей. В этом году мы отмечаем 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии.

Это будет особый год, когда мы сможем еще раз задуматься о том, кто мы сегодня, кем были вчера и кем станем завтра.

Это год благодарности Богу, который довел нас до сегодняшнего дня, и год осмысления будущего — того, как нам пройти новое время, которое рождается прямо сейчас, на наших глазах.

В этот юбилейный год с этой трибуны я особенно поздравляю Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, за здоровье и бодрость которого сегодня молится вся страна», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна