Папуашвили: грузинский народ пронес христианство через века, за здоровье Патриарха молится вся Грузия

17.03.2026 13:55





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузины — это народ, который на протяжении веков в одиночку, во враждебной среде и в отрыве от христианского мира пронес свою христианскую веру и дошел до сегодняшнего дня.



На пленарном заседании председатель парламента, представляя ежегодный отчет о деятельности парламента, подчеркнул, что у народа Грузии не может быть никакого выбора ценой отказа от собственной идентичности, веры и самобытности.



Папуашвили заявил, что 2026 год является годом благодарности Богу, который довел страну до сегодняшнего дня, и одновременно — годом осмысления будущего — того, как следует пройти новый этап времени.



«Это наша Родина, наша земля, следы наших предков и будущее наших детей. В этом году мы отмечаем 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии.



Это будет особый год, когда мы сможем еще раз задуматься о том, кто мы сегодня, кем были вчера и кем станем завтра.



Это год благодарности Богу, который довел нас до сегодняшнего дня, и год осмысления будущего — того, как нам пройти новое время, которое рождается прямо сейчас, на наших глазах.



В этот юбилейный год с этой трибуны я особенно поздравляю Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, за здоровье и бодрость которого сегодня молится вся страна», — заявил Папуашвили.





