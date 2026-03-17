По обвинению в связях с «воровским миром» в Аджарии задержаны до 80 человек


17.03.2026   12:38


По неофициальной информации, в результате спецоперации в Аджарии, в селе Шарабидзееби Хелвачаурского муниципалитета по обвинению в связях с «воровским миром» задержаны до 80 человек.

По информации агентства «Интерпрессньюс», во время спецоперации была ранена 75-летняя женщина, которая доставлена ​​в Батумскую международную университетскую клинику. Предположительно, она мать одного из задержанных.

Кроме того, по словам местных жителей, два лица, братья до задержания нанесли себе повреждения.


