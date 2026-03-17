iFact: в Тбилиси состоялся «международный»/российский турнир по воздушной гимнастике

17.03.2026 12:57





НПО iFact опубликовала журналистское расследование «»Международный» турнир с участием сборной России по воздушной гимнастике в Тбилиси».



Объединение журналистов-расследователей рассказали о том, как в столице Грузии, 20% которой оккупировано Российской Федерацией, на улице Церетели в баскетбольной академии имени Зазы Пачулия состоялся турнир по воздушной гимнастике, который был заявлен как «международный», однако английский язык там использовался только как официальный — участники же переговаривались друг с другом на русском языке.



«Утром 21 февраля мы приехали на проспект Тератели, в баскетбольную академию Зазы Пачулия. В одном из залов проходил «международный» турнир по воздушной гимнастике. На трибунах сидело около 50-ти человек — в основном родственники и близкие участников. Пока искали места, доносились разговоры на русском. Практически все говорили по‑русски: участники турнира, их болельщики, тренеры, члены жюри и, что важно, организаторы мероприятия — Александр Закиров и Елена Кузькина», — отмечают журналисты.



В соревновании, как оказалось, участвовали команды из 7 разных стран, но «английской речи мы практически не услышали».



«Было ясно, что иностранцы лучше понимали друг друга по‑русски, в том числе представители команд Турции и США. Английский звучал лишь в официальной части турнира, но не в повседневном общении. Название мероприятия тоже вводило в заблуждение — «Игры воздушной гимнастики Азии 2026». Непонятно, почему оно азиатское, если в нем участвуют Беларусь, Россия, Китай, США, Турция, Греция и Грузия», — пишет iFact.



Журналисты разузнали, что, согласно официальной программе, в турнире было около 65 участников — большая часть со славянскими фамилиами. От Грузии выступали Инга Матвеева и Александра Трофимова, от США — Милана Ситалова, а Турцию представили Вероника Жухина и Анамария Савина.



iFact указывает, что внимание привлекла брендированная футболка с надписью «Астар» — это студия в России, в городе Ревда Свердловской области. И у журналистов возникло подозрение, что соревнование не столько международное, сколько по сути российское, а участие других стран — всего лишь прикрытие.



НПО занялась списком организаторов и партнеров — следы вели к Кремлю; в этой схеме выделяются два ключевых игрока:



GAPAF (Глобальная федерация воздушной гимнастики) — частная структура без официальной легитимации; реальная международная федерация гимнастики (FIG) этот вид не признает, а за GAPAF стоят стратегические интересы России;

спортивный центр под брендом BRICS, деятельность которого поддерживается Кремлем и лично российским президентом Владимиром Путиным.

Журналисты пообщались с присутствующими на турнире. Они заметили, что в течение 4–5 часов особенно активничал мужчина, который говорил по‑русски и давал указания участникам и членам жюри. Это был Александр Закиров, который направил «студентов»-журналистов iFact к Елене Кузькиной, отметив, что это она — организатор. Однако последняя заявила, что только помогает Закирову.





