Задержаны сотрудники патрульной и охранной полиций


17.03.2026   12:27


По информации МВД, Генинспекция задержала двух сотрудников Департамента охраны полиции и Департамента патрульной полиции.

◾️ Патрульный инспектор из Тбилиси Яков Кацадзе (44 года) брал деньги за незаконную проверку людей в базах МВД и передачу информации.

◾️ Сотрудник охранной полиции Карло Урушадзе (45 лет) оформлял фиктивные документы: поручал подчинённому вносить ложные данные в документы о сопровождении негабаритных грузов, указывая в них своих знакомых, которые фактически не участвовали в этих работах. В результате этим лицам незаконно начислялись доплаты, что нанесло ущерб государственным интересам.

Кацадзе грозит 6–9 лет тюрьмы, Урушадзе — до 4 лет.


