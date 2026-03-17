Задержаны сотрудники патрульной и охранной полиций
17.03.2026 12:27
По информации МВД, Генинспекция задержала двух сотрудников Департамента охраны полиции и Департамента патрульной полиции.
◾️ Патрульный инспектор из Тбилиси Яков Кацадзе (44 года) брал деньги за незаконную проверку людей в базах МВД и передачу информации.
◾️ Сотрудник охранной полиции Карло Урушадзе (45 лет) оформлял фиктивные документы: поручал подчинённому вносить ложные данные в документы о сопровождении негабаритных грузов, указывая в них своих знакомых, которые фактически не участвовали в этих работах. В результате этим лицам незаконно начислялись доплаты, что нанесло ущерб государственным интересам.
Кацадзе грозит 6–9 лет тюрьмы, Урушадзе — до 4 лет.
