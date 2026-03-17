Уча Нануашвили требует опроса в присутствии судьи магистрата

17.03.2026 13:02





Бывший народный защитник Уча Нануашвили не намерен являться на опрос в Службу государственной безопасности. Как сообщил Нануашвили «Интерпрессньюс», он потребовал опроса в присутствии судьи магистрата.



«Я не собираюсь приходить. Я сказал следователю, что хочу быть опрошенным в присутствии судьи магистрата. Да, я потребовал опроса в суде, в присутствии судьи магистрата. Я пока не знаю ответа и их решения», сказал Уча Нануашвили.



Для справки, бывший народный защитник Уча Нануашвили вызван в Службу государственной безопасности на допрос. Об этом Нануашвили написал в Facebook. По его словам, его вызвали в ведомство «по вопросу коммуникации с экспертом «Московского механизма» ОБСЕ».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





