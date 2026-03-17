В Хелвачаури в ходе спецоперации ранен один человек
17.03.2026 13:25
В Хелвачаури в ходе спецоперации один человек получил ранения. По словам местных жителей, во время задержания трёх человек произошёл случайный выстрел, в результате которого мать одного из задержанных была ранена в ногу.
Пострадавшая — 75-летняя женщина, она доставлена в клинику. На данный момент её состояние неизвестно.
Среди задержанных — лица, которые несколько дней назад давали комментарии в СМИ о возможных угрозах.
Местные жители ранее, во время акции у здания полиции Хелвачаури, заявляли, что якобы правоохранители задерживают невиновных по надуманным обвинениям и с подбрасыванием наркотических веществ.
Напомним, что ранее МВД сообщило о проведении масштабной спецоперации в Аджарии. По информации санкционированных телеканалов, в операции участвуют сотни сотрудников силовых структур и МВД.
